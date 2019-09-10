Как перезагрузят Челябинск. Районные спикеры и депутаты Гордумы

Владмир Мякуш (слева) должен подготовить думу лояльную Алексею Текслеру (справа) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В политических кулуарах Челябинска продолжаются переговоры: должны быть избраны спикеры семи райсоветов областного центра и сформирована городская дума. Вопрос на контроле у губернатора Алексея Текслера, председателя Заксобрания региона Владимира Мякуша и врио мэра Челябинска Натальи Котовой. На кону — карьеры Мякуша и Котовой. Костяк будущей думы уже сформирован, об этом «URA.RU» сообщают инсайдеры.

Наталья Котова помогает Алексею Текслеру формировать депутатский корпус Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Я прослежу за формированием городской думы», — заявил 9 сентября журналистам Текслер, после того как облизбирком утвердил итоги выборов главы региона, на которых врио губернатора одержал победу. В этот же день Мякуш собирал глав семи районов Челябинска и секретарей местных политсоветов, полным ходом шли консультации по формированию думы. Вечером Мякуш и Котова уже были в губернаторской резиденции. Перед Текслером положили примерные списки тех, кто получит места в думе. Среди них и переизбравшиеся депутаты, и новички.

Как формировали списки?

Официальные итоги выборов в райсоветы, из которых потом будет делегировано по семь человек в городскую думу, территориальные избиркомы утвердят 11 сентября. Уже известно: хотя «Единая Россия», лидером которой в регионе является Мякуш, набрала меньше, чем на выборах в 2014 году, при показателе в 78,4% партия может диктовать свои условия, имея в райсоветах большинство мандатов.

Согласно новому положению, еще до первых сессий райсоветов «ЕР» решит, кому руководить советами депутатов на районном уровне, а кому идти на повышение в город. Еще до выборов договорились с лидером челябинских эсеров, депутатом Госдумы Валерием Гартунгом о том, то «Справедливая Россия» получит часть мандатов в думе. С учетом всего этого и формировали списки.

Дамир Утарбеков (слева) пока только мечтает о думе, Александр Галкин (справа) мандат получит Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Калининском спорят «МГЕР» и «ЕР»

В Калининском районе меняется председатель совета депутатов. Действующий спикер Евгения Глухова отказалась участвовать в праймериз «ЕР», заявилась как самовыдвиженец и проиграла. Новым спикером с большой вероятностью станет бизнесмен Вячеслав Некрасов, уже оформивший свою долю в ООО «Царская охота» (магазин оружия) на супругу. Про перспективы главы района Сергея Колесника говорят разное, но пока он остается в должности.

На выборах в райсовет провели по восемь человек «молодогвардейцы» и так называемая «советско-калининская группа». В результате переговоров решено, что МГЕР получит два мандата гордумы, предварительно это будет действующий депутат Александр Галкин и первый зампред регионального исполкома «ЕР» Дамир Утарбеков, хотя последний под вопросом. Вместо него может пройти коммунист Эльдар Гильмутдинов.

Вторая группа влияния намерена провести в городскую думу троих депутатов: Владимира Бодрова, Дениса Лапотышкина и Александра Спицына. Еще два кресла в новой гордуме займут действующие депутаты Олега Маханькова и Евгения Свеженцева — их называют креатурой врио мэра Натальи Котовой.

В Курчатовском все пока сложно

Илья Мительман борется за свой пул Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Курчатовском районе — «сырая» конструкция. Вице-спикер гордумы Илья Мительман провел команду из семи человек, плюс ему лоялен избранный от «СР» Дмитрий Григорчик. «Если ему удастся договориться со спикером райсовета Вячеславом Ершовым о взаимной поддержке, то они получат контроль над муниципалитетом и могут решать, кто пройдет в гордуму. Вместе с ними к повышению готовится Эдуард Бурлаков, действующий депутат из пула Ершова», — рассказывает источник.

В гордуму точно пройдет еще один действующий депутат Сергей Селещук. По остальным кандидатурам вопрос решается. Глава района Сергей Антипов является человеком депутата Госдумы Андрея Барышева, чья команда проиграла выборы пулу Мительмана.

Ершов хочет перейти в гордуму, но надеется там на «портфель». Если ему не гарантируют должность председателя комиссии на постоянной основе, то он может остаться в райсовете.

Ленинский поделится мандатами с эсерами

Из семи мандатов будущей гордумы от Ленинского райсовета два достанется депутатам от «Справедливой России». «Один мандат в думе точно получит координатор местных отделений эсеров Александр Бычков. У эсеров еще три места в райсовете. Сейчас решают, кому из депутатов идти в город», — рассказал источник.

Ветеран всех созывов Рафаил Шафигулин остается в думе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

От «Единой России» пройдут пока еще спикер думы Станислав Мошаров и действующий депутат Рафаил Шафигулин. В думу также попадают Иван Горнов и Олег Толмачев. «Еще на один мандат претендуют Сергей Резников и Гульнара Хананова, — сообщает источник. — Резников — действующий депутат думы, но его почему-то хотят оставить на районном уровне. Он пытается со всеми договориться». Спикером Ленинского райсовета, как и в прежнем созыве, будет Александр Ребенко.

В Металлургическом карьерам мешают судимости

В Металлургическом районе «молодогвардейцы» получили большинство. Вместе с ним — право торговаться за должности с позиции силы. В гордуму планируется делегировать спикера райсовета Дмитрия Алехина и действующего депутата Михаила Вербитского. По остальным кандидатурам идут переговоры. Но МГЕР рассчитывает в общей сложности на 5-6 мандатов. Депутату Госдумы Андрею Барышеву после поражения большей части его пула тяжело вести переговоры.

Юрию Панову помешали судимости Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вместе с тем, по данным «URA.RU», в райсовете останется действующий депутат гордумы Юрий Панов и еще один «молодогвардеец» Эркин Маматов. Их планировалось делегировать в Думу, но судимости стали стоп-фактором.

«Советские» теряют позиции

Из Советского райсовета в гордуму идут действующие депутаты Сергей Овчинников, который баллотировался от «ЕР», а также самовыдвиженцы Виталий Рыльских и Виталий Паутов. Овчинников занимал штатную должность первого вице-спикера. Теперь ему придется довольствоваться ролью рядового депутата, если он не получит кресло руководителя одной из профильных комиссий. «„Советские“ занимали очень сильные позиции в прежней думе, — отмечает источник. — Но теперь решено их ослабить».

Из новичков, кого делегируют наверх, называют Максима Зайцева, Максима Калинина, Александра Назарова («ЕР»), юриста Светлану Боярскую («Справедливая Россия»), сенсационно выигравшую выборы у депутата-коммуниста Константина Нациевского. Останется на районном уровне экс-депутат гордумы, директор ООО «Общественный городской транспорт» Дмитрий Холод.

Сергей Овчинников будет обычным депутатом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Это связано с тем, что транспортным предприятием занимаются правоохранительные органы, — говорит инсайдер. — Перспективы Холода непонятны, а его работой недовольна Котова. Но он будет руководить фракцией „ЕР“ в райсовете». Спикером райсовета остается Алексей Локоцков.

В Тракторозаводском воюют кланы

В Тракторозаводском районе окончательного списка еще нет. Депутатов гордумы определяют семья бизнесмена Бориса Видгофа и «молодогвардейцы» депутата Госдумы Владимира Бурматова, получившие в общей сложности почти все мандаты. Первые рассчитывают на четыре места в гордуме и пост спикера райсовета, который займет Владимир Горбунов, экс-глава района.

Действующий пока спикер райсовета Сергей Карелин лишится должности за попытку провести пул кандидатов. В гордуму по квоте Видгофа точно пройдет Кирилл Ветхов. Остальные на согласовании. МГЕР борется за три-четыре мандата думы.

В Центральном меняется спикер

Главной сенсацией на выборах в Центральный райсовет стал проигрыш спикера Александра Хлызова. Возглавить депутатский корпус предлагают действующему депутату гордумы Александру Вышегородцеву.

Александру Вышегородцеву прочат пост спикера райсовета Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В думу попадает экс-министр экономразвития региона Татьяна Кузнецова, работающая сейчас в бизнес-структурах семьи Вайнштейнов, впервые выигравшая выборы. «За Кузнецову просят именно Вайнштейны, — рассказывает источник. — Действующие депутаты думы Андрей Шмидт, Владимир Павленков, Олег Иванов попадают в новый состав».

Консультации по двум еще депутатским креслам еще идут. «Рвутся в думу Марсель Хазиев и Александр Надеин. Но Хазиева, скорее всего, оставят на районом уровне», — говорит источник.

Как будет выглядеть Дума

11 сентября во всех районах пройдут заседания местных политсоветов «ЕР», где должны утвердить списки будущих спикеров и депутатов думы. 13 сентября состоятся районные конференции партии, где утвердят эти решения и определят делегатов на региональную конференцию, назначенную на 17 сентября.

19 сентября пройдут первые сессии райсоветов. Там выберут председателей и утвердят кандидатуры тех, кто будет представлять райсоветы в думе. С этого момента будут прекращены полномочия нынешней думы и сформирована новая дума.

Карьера Владимира Павленкова может пойти вверх Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Вся выборная кампания шла на фоне борьбы Мительмана, Барышева и Бурматова. Но никому из них не отдадут большинство. А пока по тем спискам, что есть, рисуется вполне работоспособная дума, — говорит источник. — От тех решений, что будут приняты 19 сентября, зависит будущее Мякуша. Сумеет провести тех, кто уже согласован, он останется на своем посту до 2020 года. Не сможет, оставит кресло и отправится в лучшем случае в Совет Федерации (после инаугурации 20 сентября Текслер назовет имя сенатора), в худшем — на пенсию».

Ориентировочно 1 октября состоится первая сессия новой думы. На пост спикера претендуют Станислав Мошаров и Илья Мительман. Инсайдеры прочат пост первого вице-спикера Владимиру Павленкову.

А еще на первой сессии думы дадут старт выборам мэра Челябинска. Пока основным претендентом называют Котову. Поэтому она участвует в обсуждении списков будущего депутатского корпуса.