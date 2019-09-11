Сургутские следователи изменили санкционную политику США

История с санкциями в отношении следователей из Сургата наделала много шума Фото: Александр Мамаев © URA.RU

История со следователями из Сургута показала, что США кардинально меняют санкционную политику в отношении России. Об этом «URA.RU» заявил член Международного союза юристов Валерий Ванин. Ранее США ввели санкции в отношении двух руководящих сотрудников Следственного комитета в Сургуте Владимира Ермолаева и Степана Ткача. Американцы обвиняют силовиков в коррупции и грубом нарушении прав человека, выразившемся в «жестоком, бесчеловечном обращении со „Свидетелями Иеговы“ (организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ) в Сургуте».

«Дональд Трамп под давлением Конгресса вынужден проводить санкционную политику. Но теперь она становится не просто точечной, а анекдотичной. Сургутские следователи в одночасье стали всемирно известными — они могут распечатать указ Трампа и повесить в рамку на стену», — пояснил Ванин. По его мнению, произошедшее свидетельствует о том, что «санкционная политика вырождается».

«Не удивлюсь, если скоро введут санкции в отношении собаки президента России, которая косо посмотрела на портрет американского лидера, или в отношении пингвинов Антарктиды. При этом еще можно блокировать их имущество», — сказал собеседник агентства. Ванин предположил, что подобные казусы будут повторяться, однако в конечном итоге США будут вынуждены отказаться от разговора с Россией на языке ультиматума.

В минувшем феврале силовики провели в ХМАО несколько задержаний сторонников запрещенной в РФ организации, представители которой позднее пожаловались, что следователи пытали их для получения нужной информации. В среду в Кремле назвали недопустимыми действия США. Отвечая на вопрос журналиста «URA.RU», пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков указал на то, что «это продолжение деструктивной линии в двусторонних отношениях».