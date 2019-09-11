Кремль рассказал «URA.RU», чем грозят санкции США против российских силовиков

В Кремле назвали недопустимым действия США в отношении двух руководящих сотрудников Следственного комитета в Сургуте. Заявление по поводу санкций в отношении двух россиян в ходе конференц-колла сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста «URA.RU».
«Что касается подобных решений в отношении российских силовиков — мы считаем, что это абсолютно недопустимо. Это продолжение деструктивной линии в двусторонних отношениях. И вы знаете, что уже были сделаны заявления, что последует адекватная реакция на подобные решения», — объяснил Песков.
Согласно информации, опубликованной на сайте Государственного департамента США, санкции введены в отношении Владимира Ермолаева и Степана Ткача. США обвиняют их в коррупции и грубом нарушении прав человека, выразившемся в «жестоком, бесчеловечном обращении со Свидетелями Иеговы (организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ) в Сургуте». Позже информацию о введенных санкциях «URA.RU» подтвердили и в пресс-службе СК по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре.
В феврале 2019 года силовики провели в ХМАО несколько задержаний сторонников запрещенной в РФ организации «Свидетели Иеговы». Представители организации пожаловались, что следователи пытали их, дабы получить нужную информацию.