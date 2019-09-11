Малышева пообещала поговорить со своим соведущим, который разрешил есть человечину

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Прощание с Иосифом Кобзоном в Концертном зале им. Чайковского. Москва, траурная церемония, малышева елена, вербер алла
Елена Малышева пока не готова поспорить с коллегойФото: Владимир Андреев © URA.RU

Заслуженный врач России, ведущая программы «Жить здорово» Елена Малышева намерена обсудить с соведущим Андреем Продеусом его слова о том, что люди могут потреблять человечину, не опасаясь вреда для здоровья. Об этом Малышева заявила в разговоре с «URA.RU».

В беседе с корреспондентом агентства телеведущая отметила, что пока не готова прокомментировать слова своего коллеги. «Не буду оценивать пересказ [речи Продеуса], не поговорив с ним», — поделилась Малышева.

Ранее Продеус рассказал «URA.RU», что вопреки устоявшемуся мнению каннибализм не опасен для здоровья. Врач-иммунолог подчеркнул, что по составу человеческое мясо не отличается от любого другого. Так Продеус прокомментировал позицию шведского ученого Магнуса Содерлунда, заявившего, что употребление в пищу мяса человеческих трупов может спасти человечество.

Позднее на это высказывание отреагировала и Малышева. В комментарии для телеканала 360 ведущая сказала, что «трупы умерших людей токсичны и опасны для жизни». «Каннибализм — это преступление, и преступлением должен и остаться», — заключила Малышева.

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