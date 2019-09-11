Медведев заявил, что четырехдневку могут ввести «хоть завтра»

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что четырехдневная рабочая неделя в России может наступить «хоть завтра». Однако, по его словам, это возможно только для некоторых профессий, остальным придется еще долго ждать сокращения рабочей недели.
«Что касается четырехдневной рабочей недели, то это вопрос будущего. Для ряда профессий, на самом деле, она может быть хоть завтра, а для некоторых видов деятельности это далекая перспектива», — сказал Медведев, не уточнив, о каких именно профессиях идет речь. Также глава правительства заметил, что переход на «четырехдневку» не должен привести к снижению зарплат, передают argumenti.ru.
По словам политика, новое трудовое законодательство в стране должно предоставлять россиянам выбор, как им трудиться. В целом, как считает Медведев, Трудовой кодекс РФ должен быть «более современным».
Ранее премьер-министр уже высказывался об идее ввести в России «четырехдневку». В июне Медведев заявил, что сокращение рабочей недели возможно в долгосрочной перспективе из-за развития технологий. Позже глава кабмина потребовал оставить россиянам прежние зарплаты при переходе на «четырехдневку».