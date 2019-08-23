Медведев потребовал сохранить зарплаты при переходе на четырехдневную рабочую неделю

Переход на четырехдневную рабочую неделю в России должен сопровождаться сохранением уровня зарплаты работников. С соответствующим заявлением выступил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с главой РСПП Александром Шохиным.
«При возможном переходе на четырехдневную рабочую неделю нужно учесть все нюансы, связанные с запросами как работника, так и работодателя», — цитирует ТАСС главу правительства РФ. Медведев подчеркнул, что переход к четырехдневной рабочей неделе вполне реален, но в ближайшее время такого точно не произойдет. В любом случае права граждан нарушаться не должны, полагает он.
Ранее Федерация независимых профсоюзов России направила в Минтруд РФ предложение перейти на официальную четырехдневную рабочую неделю. Эксперты подчеркнули, что данная инициатива несет угрозу экономике страны, и усомнились в том, что она может быть принята. Позднее Дмитрий Медведев попросил федеральное правительство дать оценку перспективе введения четырехдневной рабочей недели. Чиновникам предстоит оценить степень влияния четырехдневки на экономику и социальную сферу страны