Женщины просили помочь им с квартирным вопросом, хотя не нуждались в этом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Чечне чиновники из местного правительства публично отчитали родственников трех женщин, просивших помощи у главы республики Рамзана Кадырова. Чеченки хотели, чтобы власти помогли им решить квартирный вопрос, хотя на самом деле в этом не нуждались.

Сюжет о скандале вышел на телеканале ЧГТРК «Грозный». В нем рассказывается, что женщины из Дагестана обратились к Кадырову за помощью, сославшись на тяжелые условия жизни в республике. Власти организовали проверку и выяснили, что у всех трех обратившихся в Чечне есть семьи, которые они оставили 20 лет назад, переехав в Дагестан. После этого в правительство на разговор вызвали не только женщин, но и членов их семей.

Основная критика чиновников была направлена именно на родственников женщин. Первый зампредседателя правительства Чечни Иса Тумхаджиев возмутился тем, что семьи все это время не могли вернуть чеченок домой. «Не мы должны за ними бегать. Это ваши женщины. Вы должны это решать. Когда такое было, чтобы чеченцы не смотрели за своими женщинами? Это позор», — отчитал чиновник приехавших мужчин.

Родственники, в свою очередь, объяснили, что много раз пробовали вернуть женщин на родину, но безуспешно. Мужчины пообещали чиновникам, что больше не позволят им попрошайничать.