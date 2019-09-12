Путин согласился подумать над беспрецедентными льготами для нефтяников в Арктике

Вопрос выделения 2,6 трлн рублей на освоение Арктики будет обсуждаться с президентом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин лично решит судьбу 2,6 трлн рублей налоговых льгот, которые запрашивают нефтяные компании для освоения Арктики. Об этом сообщила газета «Ведомости».

«Пока [встречи] в сентябре не планируется. Но тема на повестке дня», — цитирует издание пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. При этом источники газеты считают, что встречу стоит ждать уже в ближайшие недели.

Как писало «URA.RU», в июле российские нефтяные компании готовы вложить в освоение Арктики от 5 до 8,5 трлн рублей, но для этого им нужны налоговые льготы ценой 2,6 трлн рублей. О предоставлении этих льгот Путина попросил президент компании «Роснефть» Игорь Сечин. В Министерстве финансов заявили, что предоставление такой суммы нефтяникам серьезно ударит по бюджету.

Чуть позже Минфин добился введения моратория на налоговые послабления для компаний нефтяной отрасли. В ведомстве предлагали ввести запрет до 2024 года, однако Путин решил ограничиться 2020 годом.

Но решение главы государства не остановило нефтяников. Им удалось вынести вопрос на президентский уровень обсуждения. Путин согласился выслушать доводы сторон касательно вопроса Арктики.