Стало известно, сколько компаний готовы нанять на работу предпенсионеров

Каждая пятая компания не рассматривает предпенсионеров в качестве кандидатов на места Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

Больше половины российских компаний — 56% — готовы принять на работу людей предпенсионного возраста. Как рассказали эксперты онлайн-сервиса для оценки персонала Squadrille, опрошенные ими работодатели обращают внимание не на возраст, а на профессиональные качества.

«В 24% компаний предпенсионеров принимают иногда. 20% работодателей не рассматривают кандидатов-предпенсионеров. Среди причин, по которым [им] отказывают, респонденты чаще всего называли „отсутствие гибкости“», — пишет «Российская газета», ссылаясь на исследование.

Специалист по продвижению Squadrille Ирина Карелина отметила, что люди старше 50 лет остаются востребованными на рынке труда. Но им нужно постоянно учиться новому и проявлять интерес к занятию, добавила она.

Понятие «предпенсионер» стало широко использоваться во время разработки реформы по повышению пенсионного возраста. По закону, сегодня предпенсионный возраст наступает за пять лет до выхода на пенсию. В этом году предпенсионерами считаются женщины, которым исполнился 51 год, и мужчины 56 лет.