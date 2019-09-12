Вопрос о выходе челябинского экс-замгубернатора Сандакова из колонии притормозила прокуратура

Николай Сандаков пока не вышел на свободу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Вице-губернатор Челябинской области задержан ФСБ

Копейский городской суд отложил на 14 октября рассмотрение ходатайство осужденного за взятки бывшего вице-губернатора Челябинской области Николая Сандакова о замене ему наказания с отбывания в колонии на не связанное с лишением свободы. Как сообщил «URA.RU» его адвокат Константин Акулич, такое решение принято по просьбе прокуратуры, которой нужно время, чтобы оценить, сможет ли бывший чиновник исполнить дополнительное наказание — выплатить штраф.

«Встал вопрос, почему не реализовано уже арестованное имущество Сандакова. Чтобы выяснить, сможет ли быть исполнено дополнительное наказание, прокурор заявил ходатайство о переносе заседания», — сказал Акулич.

Рассмотрение ходатайства началось 28 августа. Но заседание было перенесено на 12 сентября, поскольку не было данных о том, начал ли Сандаков гасить назначенный ему судом штраф и готова ли какая-либо компания его трудоустроить.

Куратора внутренней политики Челябинской области Сандакова в марте 2015 года задержали сотрудники ФСБ. Ему инкриминировали крупное мошенничество, взлом чужой электронной почты и получение взяток в крупном размере. Осенью 2018 года Сандакова приговорили к штрафу в семь миллионов рублей и пяти с половиной годам колонии строгого режима. Бывший замгубернатора отбывает наказание в колонии №6 Копейска, где сидели и другие высокопоставленные чиновники.