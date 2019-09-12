Челябинский экс-министр вернет области 30 млн рублей

Пост министра Олег Бехтерев получил незадолго до задержания Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Экс-министр социальных отношений Челябинской области Олег Бехтерев и его пособница — бизнесвумен Ирина Кем — вернут ведомству почти 30 млн рублей. Еще 3,6 млн рублей бывший чиновник выплатит государству, сообщили «URA.RU» в прокуратуре региона.

«Советский райсуд рассмотрел гражданское дело по иску прокурора Тракторозаводского района к осужденным за коррупционные преступления. Удовлетворены требования о взыскании с Бехтерева полученных в виде взятки 3,6 млн рублей, и о взыскании с Бехтерева и Кем солидарно в пользу министерства соцотношений региона материального ущерба в размере 29 млн 372 тыс. рублей», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Бехтерев (на тот момент замминистра) похитил почти 30 млн рублей, выделенные из федерального бюджета на технические средства реабилитации для челябинских инвалидов. Для этого он заключал по завышенным ценам контракты с фирмой Кем и подконтрольными ей структурами. Расследование начала ФСБ, затем дело передали полиции и СКР.

Изначальный приговор оказался уникально мягким: условный срок и штраф в 900 тыс. рублей. После апелляции прокуратуры областной суд отправил Бехтерева на семь лет в колонию строгого режима, увеличив штраф до десяти миллионов рублей.