Курганский завод возьмет в долг у Ростеха миллиарды рублей

Два крупных займа общей стоимостью 21 млрд рублей готов взять «Курганмашзавод» (КМЗ, единственный в РФ производитель боевых машин пехоты) у АО «РТ-Финанс» («дочка» госкорпорации «Ростех»). Эти сделки уже одобрены советом директоров КМЗ.
«Предоставить согласие на совершение крупной сделки — соглашения об общих условиях размещения займа с АО „РТ-Финанс“», — говорится в решении совета директоров, опубликованном на портале раскрытия информации.
По условиям соглашений, КМЗ может получить два займа (до шести и до 15 млрд рублей), а затем вернуть всю сумму с учетом процентов за пользование займами (не менее 1% и не более 20% годовых). Оба соглашения действуют до 31 декабря 2030 года включительно.
Ранее «URA.RU» сообщало, что в феврале завершилась трехлетняя процедура перехода КМЗ в состав госкорпорации «Ростех», которой предстоит решить финансовые проблемы курганского предприятия. Ранее КМЗ входило в состав концерна «Тракторные заводы», завод находился на грани банкротства. По итогам 2017 года чистый убыток КМЗ превысил 108 млрд рублей, что сопоставимо с тремя годовыми бюджетами региона. По итогам 2018 года КМЗ впервые за несколько лет отчитался о прибыли в 200 млн рублей.
На днях появилась информация о возможном объединении КМЗ с холдингом «Уралвагонзавод», который также принадлежит Ростеху.