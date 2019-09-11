Слухи о слиянии УВЗ с курганским заводом ходят уже три года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Единственный владелец «Уралвагонзавода», госкорпорация «Ростех» передала свой пакет акций предприятия в управление другой компании. Информация об этом была опубликована на сайте центра раскрытия корпоративной информации вечером 10 сентября. Источники «URA.RU» предполагают, что «Ростех» начал подготовку к объединению УВЗ с «Курганмашзаводом» в один холдинг.

Согласно опубликованной информации, «Ростех» перестал распоряжаться 97,48% голосов, которые приходятся на голосующие акции, составляющие уставной капитал УВЗ. В то же время было опубликовано второе сообщение о том, что некое лицо получило право управлять тем же количеством голосов. Наименование организации скрыто — в июле УВЗ получил право не раскрывать часть информации о своей структуре, чтобы избежать западных санкций.

Финансовый аналитик и адвокат Дмитрий Земеров в беседе с «URA.RU» сказал, что в документах речь идет о смене основного акционера. Другой экономист Константин Селянин аналогично считает, что управление УВЗ передано новой организации, связанной с «Ростехом». При этом эксперт заметил, что использованная в сообщениях юридическая норма «чрезвычайно редкая».

«Из документов это прямо не следует, но, возможно, началась подготовка к объединению в один холдинг УВЗ и „Курганмашзавода“, задуманная несколько лет назад. Если это так, то вполне вероятно появление нового лица, которое будет контролировать оба предприятия. При этом конечным бенефициаром останется „Ростех“», — сказал Селянин.

В пресс-службе «Уралвагонзавода» «URA.RU» подтвердили информацию о передаче пакета акций: «Информация открытых источников фактически отражает внутренние процедуры, связанные со стандартами управления Госкорпорации Ростех. В соответствии с этими стандартами Ростех принял решение о передаче принадлежащего ему пакета акций АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» в доверительное управление управляющей компании, которая на 100% принадлежит Госкорпорации. Таким образом, Ростех продолжает контролировать актив».

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов в 2016 году году сообщал журналистам, что УВЗ и «Курганмашзавод» могут быть слиты в один холдинг. «Схожие компетенции — бронетехника», — объяснял задумку топ-менеджер.