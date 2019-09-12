Бывшего главного судебного пристава Прикамья не отпустили домой

В отношении Игоря Кожевникова возбудили девять уголовных дел Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

новость из сюжета Уголовные дела в отношении руководства службы судебных приставов Прикамья

Бывшему руководителю службы судебных приставов Пермского края Игорю Кожевникову продлили срок ареста. Он останется под стражей до 13 ноября, сообщает корреспондент «URA.RU» из Ленинского районного суда Перми.

«Продлить срок содержания под стражей Кожевникова Игоря Александровича до 13 ноября 2019 года», — огласила решение судья Ленинского районного суда Перми Наталья Малышева. Ранее следствие обратилось к суду с просьбой продлить срок ареста до 13 ноября, прокурор это предложение поддержал. Однако адвокаты высказывались за домашний арест подзащитного.

Кроме того, сегодня на заседании стало известно о том, что в отношении Кожевникова 10 сентября возбудили еще семь уголовных дел. Таким образом, их стало девять.

Игорь Кожевников был задержан 24 июля. Его подозревают в получении двух взяток. Следствие ходатайствовало в суде об аресте главного пристава Прикамья. Тогда же стало известно, что ущерб по уголовному делу «пермских приставов» может превысить несколько сотен миллионов рублей. Кожевников своей вины не признал.