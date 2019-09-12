В облдуме одобрили новый порядок расчета налога на недвижимость Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Бюджетный комитет предложит Курганской облдуме принять закон, по которому налог на имущество для жителей региона будет рассчитываться по-новому. Решение было принято единогласно, но после оживленного спора, передает корреспондент «URA.RU».

С нового года налог на недвижимость предлагается начислять, исходя из ее кадастровой стоимости, а не инвентаризационной, как это происходит сейчас. Окончательная кадастровая стоимость жилья будет определена в 2020 году. Для этого специально создано бюджетное учреждение «Центр кадастровой оценки и учета недвижимости».

«Хотелось бы конкретно знать, на сколько наш народ будет платить больше? Мы опять должны принять закон, не имея ничего конкретного», — возмутился депутат Валерий Порубов. Ответ, что «где-то произойдет увеличение, а где-то уменьшение», его не устроил. «Другого выхода у нас нет. Это требование Налогового кодекса», — возразил председатель комитета Марат Исламов. По его словам, пересмотреть кадастровую оценку и налоговую базу курганцы смогут через суд.

«Мы по юридическим лицам уже переходили на кадастровую стоимость. У нас суды были завалены заявлениями, что у них завышена стоимость. И многие в разы ее уменьшили», — напомнил депутат Игорь Меньшиков. Его коллега Олег Колташов отметил, что налог будет снижаться лишь с даты решения суда. За более ранние сроки его все равно начислят по завышенной стоимости.

«Установлен переходный период. Налогооблагаемая база будет увеличиваться не более чем на 20% в первый год. Резкого роста не будет», — заявил начальник финуправления региона Константин Ермаков. Он добавил, что в новостройках инвентаризационная стоимость была даже выше, чем кадастровая, а благодаря налоговому вычету небольшие сельские дома могут вообще не облагаться налогом. Многие регионы уже приняли подобные законы.

Больше всего вопросов возникло у Валерия Порубова (в центре) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Марат Исламов предложил поддержать законопроект, так как другого выхода нет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU