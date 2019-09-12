Пенсионные накопления разрешат забирать в экстренных случаях

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Клипарт по теме Административные здания. Москва, минфин, министерство финансов рф
При разработке законопроекта Минфин ориентировался на «ипотечные каникулы»Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Пенсионные накопления можно будет забрать досрочно, если человек находится в тяжелой жизненной ситуации. Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.

«Мы предлагаем разрешить в порядке специальных ситуаций забирать [часть] из этих пенсионных сбережений», — пояснил он, комментируя законопроект под рабочим названием «о гарантированном пенсионном продукте», который разрабатывает Минфин совместно с Центробанком.

Однако такая возможность пока только обсуждается, пишет ТАСС. Моисеев подчеркнул, что при разработке они ориентировались на «ипотечные каникулы».

Новый проект Минфина РФ с рабочим названием «О гарантированном пенсионном продукте» подразумевает исключительно добровольный характер накоплений. Также государство будет гарантировать сохранность долгосрочных накоплений пенсии, пишет телеканал 360.

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