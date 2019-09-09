В ПФР оценили новую реформу пенсионной системы

Предлагаемая Минфином РФ новая реформа системы пенсионных накоплений россиян является правильной и адекватной. Такое мнение высказал глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.
«Новый проект нам еще не поступал, но, судя по тому, что уже известно, мы поддерживаем такой вариант, поскольку он позволит повысить пенсионные права людей», — заявил он журналистам РИА «Новости».
Руководитель ПФР также подчеркнул, что, по его мнению, преимуществами новой схемы являются добровольность участия, а также включение средств в систему гарантирования выплат через Агентство по страхованию вкладов (АСВ).
Ранее стало известно о проекте Минфина РФ с рабочим названием «О гарантированном пенсионном продукте». Данный проект подразумевает исключительно добровольный характер накоплений, его основным приоритетом является сохранение существующих накоплений граждан. Также сообщается, что в случае подключения к системе гарантированного пенсионного продукта (ГПП) граждане и работодатели получат налоговые льготы.
По замыслу федеральных властей, он должен заменить презентованный ранее и вызвавший споры на высоком уровне проект индивидуального пенсионного капитала (ИПК), ввести который планировалось в ближайшее время. Однако от этой идеи в итоге пришлось отказаться (ключевую роль в принятии данного решения, как отмечается, сыграла позиция главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной).