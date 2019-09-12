Россиянам стали чаще отказывать в микрозаймах

Количество заявок на получение краткосрочных кредитов увеличилось на 20-30% Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Количество случаев отказа в получении займов в микрофинансвых организациях увеличилось на 8-10% по сравнению с прошлым годом. В то же время, как сообщили в МФК «Займер», число клиентов, желающих оформить небольшой кредит, выросло почти на треть.

«В первом полугодии уровень отказов в выдаче микрозаймов в среднем по рынку составил 68—70%, или на 8—10% выше, чем годом ранее», — пишет РБК, ссылаясь на данные СРО «МиР», полученные по итогам опроса микрофинансовых организаций.

Директор СРО «МиР» Елена Стратьева отмечает, что это связано с ужесточением условий одобрения кредитов, которые выдвигает Центробанк. В частности, с 28 января максимальная процентная ставка не могла превышать 1,5% в день, а с 1 июля — 1% в день.

Также была ограничена максимальная переплата — двукратным размером ссуды. Во многом из-за этих нововведений на 20-30% увеличилось число заявок на получение займов, объяснили в МФК «Займер».

С 1 октября вступят в силу новые правила Банка России. Они обяжут все кредитные организации, включая банки, при рассмотрении заявок оценивать предельную долговую нагрузку на клиентов (ПДН) — отношение суммы всех платежей по кредитам за один месяц к заработку клиента.