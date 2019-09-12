Военный эксперт: ядерная война может начаться за пять минут

Непреднамеренный ядерный конфликт может случиться в любой момент, для этого потребуются считанные минуты. Такое мнение «URA.RU» высказал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. По его словам, это связано с тем, что переговоры России и США о продлении договора о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) зашли в тупик. Ранее о возможном начале ядерной войны предупредил и представитель российского МИДа.
«Это важнейший договор, который ограничивает гонку ядерных вооружений, вводит понятные и прозрачные процедуры инспекции и контроля, а также поддерживает стратегический баланс в мире», — пояснил Коротченко. По его словам, если СНВ-3 не будет продлен, то после 2021 года гонка вооружений в ядерной сфере «становится абсолютно непредсказуемой».
«Плюс ко всему размещение американских ракет средней дальности в Европе с подлетным времени до удара в России в три-пять минут хаотизирует ситуацию. За это время никто ничего не успеет сделать. Любой форс-мажор может реально привести к ядерной войне: мы увидим — что-то летит, и должны отвечать. Так и начинаются войны», — признал собеседник агентства.
В четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что ситуация в сфере стратегической стабильности ухудшается, и существует риск возникновения ядерной войны. По словам дипломата, риск ядерной войны есть «даже в ситуации отсутствия у сторон намерения развязывать ядерный конфликт». Он пояснил, что негативная динамика особенно проявляется в последний год, поскольку действия западных партнеров России «становятся более эмоциональными, временами весьма агрессивными».