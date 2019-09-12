Михалкова из «Уральских пельменей» поделилась впечатлениями от езды на Rolls-Royce под 300 км/ч

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Дебаты на 4 канале. Екатеринбург, михалкова юлия, портрет
Юлия Михалкова призналась, что обожает скорость и спортивные автоФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Актриса шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова поделилась с поклонниками впечатлениями от быстрой езды на автомобиле Rolls-Royce. По признанию юмористки, она всегда обожала скорость и предпочитала спортивные машины.

Михалкова рассказала подписчикам в Instagram, что накануне ехала на Rolls-Royce по Москве и задумалась, почему ей так нравится быстрая езда. «Для меня важно чувствовать перспективу. Во всем. Когда знаешь, что при желании тебе есть куда расти и развиваться. <…> И вот это чувство, когда ты, знаешь, что есть перспектива, есть запас прочности и не виден предел мощности — самое крутое!» — поделилась рассуждениями актриса.

По словам Михалковой, именно за эти эмоции она любит мощные автомобили. «Ты едешь на нем 90 км/час, соблюдаешь ПДД, но точно знаешь, что если выехать на автодром, то можно выстрелить 300 км/час!» — рассказала артистка.

Подписчики Михалковой с удивлением встретили ее откровения. «И где же можно погонять 300 в Москве?» — поинтересовалась penelopashaposhnikova. «Только Rolls-Royce не разгоняется до 300 км/ч. Любая модель может ехать максимум 250», — подсказал sokolov_configurator. «Перспективу скорости можно ощутить и на простой „шестерке“, особенно если с горы», — заметил byvaluy.

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Скорость. Вчера ехала по Москве на бесконечно быстром Rolls-royce и задумалась: почему же я так люблю скорость? И неоднократно признавалась в этом! Так вот. Для меня важно чувствовать перспективу. Во всём. Когда знаешь, что при желании тебе есть, куда расти и развиваться. Поэтому я предпочитаю мощное, спортивное авто. Ты едешь на нем 90 км/час, соблюдаешь пдд, но точно знаешь, что если выехать на автодром, то можно выстрелить 300 км/час! И вот это чувтсво, когда ты, знаешь, что есть перспектива, есть запас прочности и не виден предел мощности - самое крутое! Это касается работы, творчества, машины. Да, всей жизни. А если нет перспективы, то лучше мимо пройти????

Публикация от Юлия Михалкова (@mihalkova)

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