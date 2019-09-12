Глава ДНР заявил о планах войти в состав России

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал, что надеется на воссоединение с Россией. По его словам, ДНР могла бы получить права российского федерального округа. С таким завлечением Пушилин выступил на конференции с журналистами и политологами в Москве.
«Перед нами стоит одна задача — максимальная интеграция в российское пространство. В идеале войти в состав России на правах федеративного округа», — цитирует руководителя ДНР RT.
При этом Пушилин заявил, что ДНР обязуется выполнять минские соглашения, то есть передать контроль над границами Украине. Но это будет возможно лишь в том случае, если украинские власти закрепят за Донбассом особый статус. Он также отметил, что до указа президента России Владимира Путина об упрощенной системе получения гражданства РФ жителями Донбасса жители республики были настроены не так оптимистично, сообщает «
Однако экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков неоднозначно отреагировал на заявление Пушилина, заявив, что тот «озвучивает шизофрению». Стрелкова удивила двусторонность взглядов главы ДНР: Пушилин заявил о желании включить ДНР в состав России и при этом не бросает надежд на возвращение Донбасса в Украину с сохранением статуса независимой республики. Сам бывший министр обороны ДНР хотел бы, чтоб республика вошла в состав России, но уточняет, что ничего не решает, передает слова Стрелкова «Национальная служба новостей».