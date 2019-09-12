Мобильный сервис для сбора жалоб подвел курганцев

Пользователи приложений в Google play и App Store назвали разработанный для жителей Курганской области сервис «Обратись» неудобным. По их словам, в программу иногда невозможно зайти.
В отзывах к сервису указано: «Отличная идея: слушать голос народа через приложение, в которое невозможно войти», «Очередной распил бюджета, неработающий продукт». У журналиста «
Что касается одноименного сайта, то он принимает жалобы. Последние сообщения зауральцев касаются дороги в Каргаполье, благоустройства двора по улице Куйбышева, переноса остановки в 6А микрорайоне. По данным сайта, в работе находится 159 обращений, всего решенных — 1647.
Руководитель управления информационно-аналитической деятельности аппарата губернатора Курганской области Вероника Волкова заявила, что у нее приложение работает, а ее сотрудники готовы помочь тем, кто не может оставить жалобы.
IT-продукт был разработан в 2017 году командой из Краснодара. По данным сайта госзакупок, победителем конкурса на оказание IT-услуг стоимостью семь миллионов рублей стала компания ООО «Информационные Системы И Аутсорсинг».