11 сентября 2019
10 сентября 2019

Мобильный сервис для сбора жалоб подвел курганцев

© Служба новостей «URA.RU»
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Магазин приложений «App Store» и «Google Play». Екатеринбург, телефон, приложение, google play
Приложение дает сбоиФото: Анна Майорова © URA.RU

Пользователи приложений в Google play и App Store назвали разработанный для жителей Курганской области сервис «Обратись» неудобным. По их словам, в программу иногда невозможно зайти.

В отзывах к сервису указано: «Отличная идея: слушать голос народа через приложение, в которое невозможно войти», «Очередной распил бюджета, неработающий продукт». У журналиста «URA.RU» также не получилось отправить жалобу на одну из несанкционированных свалок в пригороде Кургана. Приложение предлагало определить место на карте Ростова-на-Дону. При вводе вручную местонахождения приложение зависло с сообщением «Определяется адрес выбранной точки». Ни на одно сообщение и жалобу на работу приложения разработчики не ответили. В Google play и App Store пользователи оценили сервис на 1,4 балла.

Что касается одноименного сайта, то он принимает жалобы. Последние сообщения зауральцев касаются дороги в Каргаполье, благоустройства двора по улице Куйбышева, переноса остановки в 6А микрорайоне. По данным сайта, в работе находится 159 обращений, всего решенных — 1647.

Руководитель управления информационно-аналитической деятельности аппарата губернатора Курганской области Вероника Волкова заявила, что у нее приложение работает, а ее сотрудники готовы помочь тем, кто не может оставить жалобы.

IT-продукт был разработан в 2017 году командой из Краснодара. По данным сайта госзакупок, победителем конкурса на оказание IT-услуг стоимостью семь миллионов рублей стала компания ООО «Информационные Системы И Аутсорсинг».

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© Служба новостей «URA.RU»
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