Компанию тюменского депутата заставили платить за чужую ошибку

Суд обязал владельцев «Липового» выплатить 700 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Компании тюменского депутата гордумы Алексея Чернова «Тюменьторф» предстоит выплатить 700 тысяч рублей из-за ошибки властей. Об этом он рассказал в разговоре с журналистом «URA.RU». По словам Чернова, на днях он перевел первый платеж.

«Долг образовался из-за неправильного начисления арендной платы за государственный участок, на котором расположена принадлежащая нам база отдыха „Липовое“», — сообщил Алексей Чернов.

По его словам, в 2013 году коэффициент детализации [определяет размер аренды] на землю под базой отдыха увеличился с 0,14 до 1,5%. Но в областном департаменте имущественных отношений это не отследили и три года начисляли оплату по старому тарифу. В начале января 2017 года компании депутата «Тюменьторф», владеющей «Липовым», был продлен договор аренды. Сразу после этого она получила «сюрприз» в виде перерасчета и доплаты в 700 тысяч рублей, которую потребовали погасить немедленно.

Выплатить ее не удалось, и департамент подал на компанию в суд. Должнику присудили выплатить признанный ими долг в течение трех лет — только благодаря пункту в договоре о том, что отслеживать изменения законодательства должен арендодатель. В департаменте имущественных отношений на запрос «URA.RU» не ответили, дозвониться до ведомства не удалось.

Ранее «URA.RU» сообщало, что самая благоустроенная в пределах города база отдыха «Липовое» выставлена на продажу за 80 миллионов рублей.