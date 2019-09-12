Россия запросила Интерпол о местонахождении «кремлевского шпиона»

Россия обратилась в международную полицейскую организацию Интерпол, чтобы выяснить местонахождение Олега Смоленкова, которого СМИ подозревают в работе на спецслужбы США. Об этом журналистам сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Перед Интерполом были поставлены вопросы относительно факта пропажи иностранного гражданина и его нахождения на территории Соединенных Штатов», — приводит ТАСС слова дипломата. Захарова отметила, что появившиеся в американских СМИ данные о том, что Смоленков сейчас находится в США, требуют проверки.
Ранее телеканал CNN сообщил о том, что в 2017 году из России был экстренно эвакуирован агент ЦРУ в российском правительстве, напоминает «Национальная служба новостей». Имя предполагаемого шпиона не раскрывалось, однако чуть позже СМИ сообщили, что им может быть сотрудник администрации президента России Олег Смоленков, который в 2017 году выехал с семьей на отдых в Черногорию и пропал.
В Кремле подтвердили, что экс-чиновник, подозреваемый в шпионаже, работал в администрации президента, однако был уволен еще несколько лет назад. Позднее появилась информация, что Смоленков имел доступ к информации российских спецслужб. В Кремле, как уточняет RT, сообщили, что они не знают о допусках, которые были у предполагаемого шпиона.