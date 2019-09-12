Стрелков объяснил истинную цель плана ДНР войти в состав России

Заявление главы ДНР Дениса Пушилина о планах республики войти в состав России могло быть продиктовано Москвой, желающей таким образом отомстить Киеву за трудности в переговорах по транзиту газа в Европу. Такое мнение в беседе с «URA.RU» высказал экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков.
Военный эксперт напомнил, что накануне Украина объявила о готовности требовать от «Газпрома» многомиллиардную компенсацию, если российская компания не отступит от своих условий по соглашению. По мнению Стрелкова, желание России ответить на угрозы Киева и спровоцировало заявление главы ДНР.
«Я бы связал заявление Пушилина именно с этим — с самым больным для наших властей, с экономическим вопросом прокачки газа в Европу. Возможно, Москва, без указания которой Пушилин и пальцем не пошевельнет, решила надавить таким образом на Украину, чтобы она пошла на уступки в газовом вопросе», — предположил Стрелков.
Бывший министр напомнил, что еще некоторое время назад Пушилин обращался к украинскому президенту Владимиру Зеленскому с просьбой «взять Донбасс обратно». Сегодняшние слова главы республики, указывает Стрелков, являются полной противоположностью того заявления. По мнению специалиста, таким образом Пушилин «озвучивает шизофрению».
Ранее глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что Киев готов требовать от Москвы компенсацию за транзит газа. Это произойдет, если российская сторона продолжить настаивать на своей нынешней позиции. Ситуацию осложняет решение Суда Евросоюза ограничить доступ «Газпрома» к мощностям газопровода OPAL до 50%, напоминает