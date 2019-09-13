Миасский депутат, давший показания на бывшего мэра, отдан под суд

Николай Рындин сотрудничал со следствием Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении депутата городского собрания Миасса Николая Рындина, обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Материалы переданы в суд, сообщили «URA.RU» в пресс-службе ведомства. Рындин заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве, дав показания на бывшего мэра Миасса Геннадия Васькова.

Речь идет о присвоении средств при покупке помещения под детский сад «Умка» в Миассе. По версии следствия, в 2017 году Рындин, действуя по сговору с сотрудниками мэрии и экспертом-оценщиком, похитили более 24 млн рублей, продав властям непригодное для садика помещение. Преступление было раскрыто в ходе проверки, которую проводила Контрольно-счетная палата региона.

Сначала задержали Рындина, эксперта-оценщика Сергея Богатырева и начальника отдела дошкольного образования Татьяну Биеву. Позже был арестован по обвинению в превышении полномочий мэр Миасса Геннадий Васьков, давший указания подписать контракт о покупке помещения под садик. Через несколько дней депутаты отправили Васькова в отставку. В ходе следствия Биева и Рындин дали на Васькова новые показания, и теперь экс-мэр также обвиняется в покушении на получение взятки.

Васьков провел более полугода в СИЗО, признал вину и сейчас находится под подпиской о невыезде, как и Рындин. Материалы на Биеву уже отправлены в суд.