В России наказали чиновников, выпустивших «кремлевского шпиона»

Чиновники, допуствишие побег шпиона, получили дисциплинарное наказание Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета В правительстве РФ работал американский шпион

Власти наказали чиновников, разрешивших лететь в Черногорию бывшему сотруднику администрации президента РФ Олегу Смоленкову, которого обвиняют в шпионаже в пользу США. Виновным сделали дисциплинарное наказание.

«Действия должностных лиц были квалифицированы как безответственность и ослабление контроля», — приводит «Интерфакс» слова источника, знакомого с ситуацией. По его словам, весной 2017 года Россия запретила госслужащим посещать Черногорию после обвинений в причастности Москвы к неудачной попытке госпереворота в балканской стране в 2016 году.

После исчезновения Смоленкова в июне 2017 года компетентные органы устроили проверку, которая показала, что чиновники, вопреки запрету, разрешили Смоленкову и его семье отправиться в отпуск в Черногорию. Он уточнил, что после пропажи «шпиона» и его родственников стало понятно, что он, скорее всего, стал перебежчиком.

Другой источник рассказал, что после поездки в Черногорию семья объявила о пропаже Смоленкова, из-за чего правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «убийство» и начали розыск. Следствие установило, что «кремлевский агент» уехал отдыхать на Балканы и уголовное дело закрыли.

9 сентября телеканал CNN сообщил, что ЦРУ эвакуировали шпиона Олега Смоленкова из России, поскольку президент США Дональд Трамп начал разбалтывать разведданные министру иностранных дел России Сергею Лаврову и с послу России в США Сергею Кисляку, пишет агентство Nation News. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что «агент» не имел доступа к секретным данным, передает «Национальная служба новостей». В Вашингтоне информацию опровергли, напоминает RT.