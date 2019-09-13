12 сентября 2019

Прокуратура определилась с наказанием по первому делу из-за протестов в сквере Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по делу Станислава Мельниченко. Екатеринбург, мельниченко станислав
Станислава Мельниченко обвинили в оскорблении полицейскогоФото: Анна Майорова © URA.RU
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Битва за храм Святой Екатерины

В мировом суде Верх-Исетского района Екатеринбурга завершились прения по делу Станислава Мельченко. Он обвиняется в оскорблении полицейского во время противостояния горожан и верующих из-за строительства храма Светой Екатерины в сквере у драмтеатра. Прокуратура запросила для обвиняемого 360 часов обязательных работ.

Ранее «URA.RU» сообщало, что инцидент произошел в сквере 14 мая. Мельниченко обругал сотрудника полиции в штатском Евгения Крюкова. Подтверждающая обвинение запись оскорбление была озвучена на заседании суда в качестве вещдока. На ней Мельниченко несколько раз называет полицейского «мусором», что впоследствии экспертиза не сочла оскорблением. Также звучат на записи и матерные ругательств.

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