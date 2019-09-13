Прокуратура определилась с наказанием по первому делу из-за протестов в сквере Екатеринбурга

Станислава Мельниченко обвинили в оскорблении полицейского Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Битва за храм Святой Екатерины

В мировом суде Верх-Исетского района Екатеринбурга завершились прения по делу Станислава Мельченко. Он обвиняется в оскорблении полицейского во время противостояния горожан и верующих из-за строительства храма Светой Екатерины в сквере у драмтеатра. Прокуратура запросила для обвиняемого 360 часов обязательных работ.

Ранее «URA.RU» сообщало, что инцидент произошел в сквере 14 мая. Мельниченко обругал сотрудника полиции в штатском Евгения Крюкова. Подтверждающая обвинение запись оскорбление была озвучена на заседании суда в качестве вещдока. На ней Мельниченко несколько раз называет полицейского «мусором», что впоследствии экспертиза не сочла оскорблением. Также звучат на записи и матерные ругательств.