Охрана смогла лишь зафиксировать «атаку зеленкой» Фото: Сергей Леонов © URA.RU

Утром 13 сентября неизвестные в Челябинске атаковали офис регионального исполкома «Единой России» на улице Свободы. Партийцы готовят заявление в полицию по поводу испорченной входной группы, передает корреспондент «URA.RU».

«Кто-то утром 13 сентября забросал пузырьками с „зеленкой“ вход в офис и вывеску с партийной символикой. Сейчас сотрудники поднимают записи камер видеонаблюдения, чтобы приложить запись нападения к заявлению в полицию», — рассказали «URA.RU» в исполкоме.

Конкретной версии о том, чем вызвано нападение, у единороссов нет. Выборы, на которых партия получила большинство мест в райсоветах и в гордуме Челябинска, прошли практически неделю назад. При желании произошедшее можно истолковать как некий «ответ» партии власти от сторонников Алексея Навального (на него также нападали с зеленкой) — накануне прошел обыск в их челябинском штабе.

В вывеску с партийной символикой целились отдельно Фото: Сергей Леонов © URA.RU

Облицованная гранитом входная группа испорчена Фото: Сергей Леонов © URA.RU