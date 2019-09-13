12 сентября 2019

В Челябинске напали на офис «Единой России». ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Нападение на исполком
Охрана смогла лишь зафиксировать «атаку зеленкой»Фото: Сергей Леонов © URA.RU

Утром 13 сентября неизвестные в Челябинске атаковали офис регионального исполкома «Единой России» на улице Свободы. Партийцы готовят заявление в полицию по поводу испорченной входной группы, передает корреспондент «URA.RU».

«Кто-то утром 13 сентября забросал пузырьками с „зеленкой“ вход в офис и вывеску с партийной символикой. Сейчас сотрудники поднимают записи камер видеонаблюдения, чтобы приложить запись нападения к заявлению в полицию», — рассказали «URA.RU» в исполкоме.

Конкретной версии о том, чем вызвано нападение, у единороссов нет. Выборы, на которых партия получила большинство мест в райсоветах и в гордуме Челябинска, прошли практически неделю назад. При желании произошедшее можно истолковать как некий «ответ» партии власти от сторонников Алексея Навального (на него также нападали с зеленкой) — накануне прошел обыск в их челябинском штабе.

Нападение на исполком "Единой России" в Челябинске (необр)
В вывеску с партийной символикой целились отдельно
Фото: Сергей Леонов © URA.RU
Нападение на исполком "Единой России" в Челябинске (необр)
Облицованная гранитом входная группа испорчена
Фото: Сергей Леонов © URA.RU
Нападение на исполком "Единой России" в Челябинске (необр)
Подобных эксцессов в этом тихом месте еще не происходило
Фото: Сергей Леонов © URA.RU

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