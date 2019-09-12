Челябинскую власть обновят больше, чем наполовину

Гордуму Челябинска обновят на 60% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Президиум политсовета регионального отделения «Единой России» согласовал все списки кандидатов в гордуму от каждого из семи районов Челябинска. В них 60% новых имен в сравнении с нынешним созывом, сообщили «URA.RU» в партии.

Накануне прошли заседания политсоветов местных отделений «ЕР». На них были избраны кандидатуры новых спикеров райсоветов, а также названы семерки депутатов гордумы от Ленинского, Металлургического, Калининского, Центрального, Советского, Курчатовского и Тракторозаводском районов. Региональный политсовет эти списки согласовал без изменений.

Из 49 депутатов гордумы — только 20 действующих народных избранников. Эта ветвь власти Челябинска обновится почти на 60%. В ней «ЕР» получит 39 мандатов (более 79%) «Справедливая Россия» — 6, самовыдвиженцы — 4.

В ближайшие два дня пройдут заседания местных конференций «ЕР», где закрепят принятые политсоветами решения. 17 сентября пройдет региональная конференция партии, на ней завершится согласование списков депутатов гордумы. 18 и 19 сентября на заседаниях райсоветов новые депутаты проголосуют за эти списки. С этого времени гордума обновится. 23 сентября пройдет второй этап региональной конференции «ЕР», где утвердят кандидатуры спикера и вице-спикеров Думы.