Чубайс объяснил, почему «не едет» экономика России

Глава госкорпорации «Роснано» Анатолий Чубайс сравнил ситуацию в российской экономике с тем, когда водитель автомобиля одновременно жмет не газ и тормоз. В результате таких действий экономика страны «не едет», заявил он в ходе выступления на Московском финансовом форуме 2019.
«Это как автомобиль. Есть две педали — одна называется газ, другая называется тормоз. <…> Мы сегодня ухитрились на обе педали нажать так, что кости трещат», — приводит слова Чубайса ТАСС. Глава «Роснано» отметил, что педалью газа является экономика, в частности первый вице-премьер Антон Силуанов, а тормозом выступает правоохранительная система.
Также Чубайс заявил, что на данный момент в России лучшая в новейшей истории бюджетная и денежно-кредитная политика. Однако, несмотря на «фантастические параметры» отношения долга к ВВП и уровень инфляции, роста экономики нет.
Ранее стало известно, что правительство пообещало россиянам новые экономические реформы. Речь идет о внесении в осеннюю сессию в Госдуму закона о соглашениях о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), который призван поддержать инвестиции и через них повлиять на рост ВВП. Также на увеличение объемов ВВП должно сработать снижение чистого госдолга РФ, уточняет «Национальная служба новостей».