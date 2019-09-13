Стало известно, когда россиянам поднимут пенсии

В следующем году ожидается, что страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6%, в результате чего средний размер выплат увеличится. Об этом сообщила зампред правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова.
«В текущем году страховые пенсии были проиндексированы на 7,05%. Это превысило уровень инфляции в 2018 году (4,3%). Такой подход будет применяться и далее», — цитирует «Интерфакс» Татьяну Голикову.
Также вице-премьер отметила, что в следующем году кабмин планирует проиндексировать страховые пенсии в России на 6,6%, а социальные — на 7%. В 2020 году средний размер пенсии составит около 15 тысяч рублей, при этом средний размер страховых пенсий по старости неработающих пенсионеров составит 16,4 тысячи рублей.
Повышение пенсий в России реализуется согласно параметрам индексации страховых пенсий, которые зафиксированы властями вплоть до 2024 года, напоминает телеканал 360.