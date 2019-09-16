В мировом суде Верх-Исетского района Екатеринбурга вынесен приговор Станиславу Мельниченко. Он обвиняется в оскорблении полицейского во время противостояния горожан и верующих из-за строительства храма Светой Екатерины в сквере у драмтеатра.
«Мельниченко признан виновным по статье „оскорбление представителя власти“ и приговорен к шести месяцам обязательных работ», — сообщил из зала суда корреспондент «URA.RU». Прокурор просил для Мельниченко 360 часов обязательных работ. В последнем слове подсудимый пообещал впредь сдерживать свои эмоции.
Инцидент произошел в сквере 14 мая. Мельниченко обругал сотрудника полиции Евгения Крюкова. Подтверждающая обвинение запись с оскорблениями была озвучена на заседании суда в качестве вещественного доказательства. На ней Мельниченко называет полицейского мусором, что впоследствии экспертиза не сочла оскорблением. Так же на записи можно услышать матерные ругательств.
Как ранее рассказал «URA.RU» Мельниченко, он пришел на несанкционированный митинг в сквер, являясь сторонником строительства храма. Конфликт с полицейским у него произошел на второй день беспорядков. После этого он залез на дерево, а после того, как спустился на землю, его задержали полицейские.