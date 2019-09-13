Уральский священник объяснил, почему оскорбил девушку в соцсетях

Оскорбления Дениса Васецкого были ответной реакцией Фото: Анна Майорова © URA.RU

Отец Дионисий (в миру Денис Васецкий) объяснил, по какой причине оскорбил девушку в социальной сети. По словам Васецкого, его оскорбления были ответной реакцией на поступки девушки.

Как рассказал Денис Васецкий telegram-каналу «Подъем», пользовательница соцсети Анна Королева неоднократно писала в различных пабликах угрозы и оскорбления в его сторону. «В частности, называла его детей „поповскими… [внебрачными детьми]“», — цитирует издание Васецкого, публикуя в подтверждение скриншот комментария девушки. Именно на этот комментарий, по словам Васецкого, он отреагировал советом «успокоиться».

На вопрос издания о том, считает ли Васецкий данную реакцию соответствующей статусу священника, тот заявил, что больше не служит в церкви. Получить комментарий служащих Казанской епархии, где должен служить Денис Васецкий сейчас, не удалось.

Ранее Васецкий, будучи священнослужителем, был обвинен в избиении 58-летней сотрудницы Магнитогорской епархии за то, что женщина припарковалась не в том месте.