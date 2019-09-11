Уральский священник, избивший пенсионерку, попал в новый скандал

Дионисий Васецкий грубо обратился к девушке в социальной сети Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Священнослужитель Дионисий Васецкий, которого обвиняли в избиении пожилой сотрудницы Магнитогорской епархии в декабре 2018 года, вновь оказался в центре скандала. На этот раз в социальной сети «ВКонтакте» он грубо ответил девушке.

В переписке в социальной сети с одной из своих подписчиц священнослужитель употребил оскорбительное слово. Несдержанность и агрессия служителя церкви вызвала возмущение у пользователей сети.

«URA.RU» поговорило об инциденте с секретарем Магнитогорской епархии отцом Львом Баклицким. Он заявил, что Васецкий уже не является клириком церкви в Магнитогорске. «Он [Васецкий] больше не служитель Магнитогорской епархии. По решению священного синода епископ Иннокентий переехал в Казань, за ним отправились другие священнослужители, в том числе и Васецкий. Поэтому комментарий я дать не могу, так как он уже не наш подчиненный». «URA.RU» не удалось дозвониться до служителей Казанской епархии.

Ранее РПЦ инициировала проверку после того, как на имя патриарха Кирилла пришло письмо от служительницы Магнитогорской епархии. В нем 58-летняя женщина рассказала, что была избита Васецким из-за того, что припарковалась не в том месте. По ее словам, Васецкого покрывает его брат епископ Иннокентий.

Священник Дионисий Васецкий оскорбил женщину во время беседы во «ВКонтакте»

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