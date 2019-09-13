Зеленский озвучил условие проведения выборов в Донбассе

До проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях в Донбассе следует заняться выводом войск. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский. Для начала, по его словам, необходимо провести встречу в «нормандском формате».
«Это вопрос сначала обмена людей, потом — разведения войск <…> Только после этого мы можем говорить о формате выборов на оккупированных территориях», — приводит РИА «Новости» заявление Зеленского, озвученное в ходе совместного брифинга с президентом Эстонии Керсти Кальюланд. Также президент Украины отметил, что выборы в Донбассе должны пройти по украинскому законодательству, «если мы считаем, что это Украина».
По словам Владимира Зеленского, комментарии о возможности выборов на оккупированных территориях он сможет дать только после разговоров в «нормандском формате», так как это является частью минских договоренностей. «У нас может быть только теоретический диалог», — уточнил Зеленский.
Ранее стало известно, что в украинской Раде в апреле следующего года планируются местные выборы фракцией партии «Слуга народа», к которой относится Владимир Зеленский, пишет агентство Nation News.