Владелец «свадебного катафалка» Собчак рассказал, как сдал его в аренду

Ксения Собчак стала первой знаменитостью, арендовавшей катафалк, признался его владелец Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Владелец катафалка, арендованного телеведущей Ксенией Собчак и режиссером Константином Богомоловым на свадьбу, не знал, для чего они хотели использовать транспортное средство. Об участии похоронного автомобиля в свадебной церемонии бизнесмен узнал от своих коллег.

«Машина была взята в аренду на один день. Это обычный катафалк, знаменитые мертвецы на нем ранее не перемещались», — рассказал «Московскому комсомольцу» владелец компании, предоставляющей машины на свадьбы и похороны.

По его словам, в этой машине нет сидячих мест, если не считать место водителя. При этом представители Собчак и Богомолова смотрели разные варианты автомобилей. Машина для покойников специально для торжества новобрачных была украшена лентой с надписью, а место, где обычно ставят гроб, было застелено тканью. По словам владельца катафалка, после торжества автомобиль вернули без повреждений.

Ранее стало известно, что в день бракосочетания Ксения Собчак и Константин Богомолов прибыли к зданию ЗАГСа на катафалке. Автомобиль был украшен надписью «Пока смерть не разлучит нас».