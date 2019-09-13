Пушилин заявил, что ДНР уже начала процесс вхождения в состав России

Денис Пушилин считает, что процесс интеграции ДНР с Россией уже стартовал Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) уже начала процесс вхождения в состав России. Такое мнение высказал глава ДНР Денис Пушилин.

«Вообще наша (ДНР — прим. ред.) интеграция с Россией предусмотрена Минским соглашениями, так как там прописан пункт о трансграничном сотрудничестве. Мы уже двигаемся в этих рамках», — рассказал руководитель ДНР в эфире телеканала «Россия 1». Пушилин подчеркнул, что выходить из Минских соглашений Донецкая народная республика не станет ни при каких обстоятельствах. Именно подписанными ранее официальными документами он намерен руководствоваться в своей работе, уточнил Пушилин.

Ранее глава ДНР Пушилин рассказал, что надеется на объединение непризнанной республики с Россией. По его словам, ДНР вполне могла бы получить права российского федерального округа. С таким завлечением Пушилин выступил на конференции с журналистами и политологами в Москве. «Перед нами стоит одна задача — максимальная интеграция в российское пространство. В идеале войти в состав России на правах федеративного округа», — отмечал лидер Донецкой народной республики.