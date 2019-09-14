«Газпром» уличили в продаже газа самому себе

Компания «Газпром» из-за падения спроса на голубое топливо в Европе пошла на небольшую хитрость Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Падение спроса на российский газ в Европе заставило «Газпром» для улучшения статистики начать продавать его дочернему Газпромбанку.

Недавно газа в Евросоюз упали на 8,9%, а начиная с августа обвал стал двузначным — на протяжении некоторого времени он даже достигал 22%. На помощь «Газпрому» пришел неизвестный клиент, закупивший около миллиарда кубометров, сообщает информагентство «Интерфакс»: этот газ компания включила в свою статистику, хотя поставки не зафиксировал ни один из операторов трубопроводов. Покупателем газа «Газпрома» в итоге стал Газпромбанк.

Это уже второй раз, когда «Газпром» попадается на таких продажах. В конце прошлого года компания продала своему трейдеру газ, который находился в подземных хранилищах Европы. Позднее статистика показала, что газ остался в подземных хранилищах.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что руководство завода «Тюменские моторостроители» (владелец — «дочка» «Газпрома» «Газпром центрремонт») планирует потратить на уборку помещений и территории предприятия 82 млн рублей. Соответствующий лот размещен на официальном портале госзакупок. Согласно документации к закупке, работы нужно будет провести с 1 февраля 2020 по 31 декабря 2022 года.