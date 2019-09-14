Андрей Разин: «Группа „Ласковый май“ молится за Анастасию Заворотнюк»

По сообщениям СМИ, Анастасия Заворотнюк находится в реанимации в критическом состоянии Фото: Instagram, личная страница Анастасии Заворотнюк

Продюсер и экс-солист группы «Ласковый май» Андрей Разин рассказал, что музыканты молятся за выздоровление актрисы Анастасии Заворотнюк. Разин подтвердил, что у Заворотнюк — последняя стадия рака мозга.

По словам продюсера, он знает Анастасию как «очень порядочную, очень заботливую, красивую, умную актрису, которая всегда все держала на своих хрупких плечах». «Группа „Ласковый май“ очень молится за Анастасию Заворотнюк. Мы, вместе с семьей Насти, переживаем за нее. Дай Бог, чтобы все обошлось», — написал Разин в Instagram.

Ранее его коллега, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, также пообещал молиться за актрису, которая была в критическом состоянии госпитализирована в пятницу. «Мы будем молить Всевышнего, чтобы она выкарабкалась из этой ситуации, потому что мы ее очень любим», — приводит RT слова продюсера.

Актриса Анастасия Заворотнюк, по сообщениям СМИ, в настоящее время госпитализирована в критическом состоянии. Врачи приняли решение ввести пациентку в медикаментозную кому, однако оперировать больную не решаются — это может быть крайне опасно.