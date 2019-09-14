Выяснилось, кто стоял за утечкой информации о «шпионе из Кремля»

Утечка об американском шпионе с высоким доступом могла быть выгодна ФБР Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета В правительстве РФ работал американский шпион

Публикация в СМИ об операции по вывозу американскими спецслужбами агента из России Олега Смоленкова могла быть сделана в интересах Федерального бюро расследований (ФБР) США.

«Есть основания относиться скептически к публикациям, даже если не говорить о том, в какое время они появились», — полагает журналист американского издания The Wall Street Journal Кимберли Старссел. Она также отмечает, что члены Республиканской партии в Конгрессе США сообщили ей, что за достаточно длительное время они ни разу не видели каких-либо докладов, основанных на получении сведений высокопоставленного чиновника в Кремле. Старселл делает вывод, что вся эта история может быть лишь выгодным ФБР «фейком».

Ранее телеканал CNN сообщил о том, что в 2017 году из России был экстренно эвакуирован агент ЦРУ в российском правительстве. Имя предполагаемого шпиона не раскрывалось, однако чуть позже СМИ сообщили, что им может быть сотрудник администрации президента России Олег Смоленков, который в 2017 году выехал с семьей на отдых в Черногорию и пропал.

В Кремле подтвердили, что экс-чиновник, подозреваемый в шпионаже, работал в администрации президента, однако был уволен еще несколько лет назад. Позднее появилась информация, что Смоленков имел доступ к данным российских спецслужб.