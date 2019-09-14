Митрополит Даниил впервые посетил Чимеевский монастырь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Митрополит Курганский и Белозерский Даниил уехал в свою первую командировку — через неделю после прибытия в Курган. 14 сентября он посетил Свято-Казанский Чимеевский мужской монастырь, где в июле сгорела уникальная деревянная церковь, построенная в XIX веке.

В монастыре владыка совершил Божественную литургию. «Для меня сегодня знаковое событие», — рассказал он, пояснив, что впервые посетил Чимеевский монастырь в день празднования церковного новолетия и Черниговской-Гефсиманской иконы Божией Матери. На месте сгоревшего Казанского храма архиерей совершил величание Божией Матери. Он отметил, что на этом месте необходим новый храм, больше предыдущего: «Чтобы люди могли стоять в храме не толкая друг друга».

«Он будет больше», — подтвердил представитель строительной компании «Аркада», которая готова приступить к работам уже в ближайшие дни. Новый храм будет внешне похож на сгоревший, но уже не деревянный: «Кирпич под штукатурку. Сгоревший храм был синего цвета, и новый тоже будет синим». В какой срок планируется завершить строительство, собеседник не уточнил.

Митрополит также осмотрел другие строения монастыря, посетил святой источник, а затем прогулялся по селу Чимеево и пообщался с местными жителями. «Когда ты стоишь, молишься, то чувствуешь: действительно, место святое», — поделился впечатлениями владыка.

Пожар в Чимеевском монастыре произошел 3 июля из-за возгорания кондиционера. В сгоревшем храме находилась чудотворная икона Божией Матери — одна из главных святынь монастыря и всего Зауралья. В начале сентября стало известно, что она уже практически восстановлена.

Митрополит Даниил назначен главой Курганской митрополии в конце августа. До этого он возглавлял Архангельскую митрополию. 7 сентября владыка прибыл в Курган, а уже утром 8 сентября провел первую службу.

Для своей первой рабочей поездки по Зауралью митрополит Даниил выбрал Чимеевский монастырь, оставшийся без главной святыни Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Митрополита в Чимеево встретили хлебом и солью Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Поездку в Чимеево митрополит назвал знаковым событием Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Архиерей совершил в Чимеево Божественную литургию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

«Чувствуешь, что место святое. Благодать Божия и благодать Пресвятой Богородицы здесь обитает», — отметил митрополит Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU