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Новый курганский митрополит посетил сгоревший монастырь и рассказал, что жители получат взамен. ФОТОРЕПОРТАЖ

© Служба новостей «URA.RU»
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Первая поездка митрополита Курганского и Белозерского Даниила в Свято-Казанский Чимеевский мужской монастырь. Курган, митрополит даниил
Митрополит Даниил впервые посетил Чимеевский монастырьФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Митрополит Курганский и Белозерский Даниил уехал в свою первую командировку — через неделю после прибытия в Курган. 14 сентября он посетил Свято-Казанский Чимеевский мужской монастырь, где в июле сгорела уникальная деревянная церковь, построенная в XIX веке.

В монастыре владыка совершил Божественную литургию. «Для меня сегодня знаковое событие», — рассказал он, пояснив, что впервые посетил Чимеевский монастырь в день празднования церковного новолетия и Черниговской-Гефсиманской иконы Божией Матери. На месте сгоревшего Казанского храма архиерей совершил величание Божией Матери. Он отметил, что на этом месте необходим новый храм, больше предыдущего: «Чтобы люди могли стоять в храме не толкая друг друга».

«Он будет больше», — подтвердил представитель строительной компании «Аркада», которая готова приступить к работам уже в ближайшие дни. Новый храм будет внешне похож на сгоревший, но уже не деревянный: «Кирпич под штукатурку. Сгоревший храм был синего цвета, и новый тоже будет синим». В какой срок планируется завершить строительство, собеседник не уточнил.

Митрополит также осмотрел другие строения монастыря, посетил святой источник, а затем прогулялся по селу Чимеево и пообщался с местными жителями. «Когда ты стоишь, молишься, то чувствуешь: действительно, место святое», — поделился впечатлениями владыка.

Пожар в Чимеевском монастыре произошел 3 июля из-за возгорания кондиционера. В сгоревшем храме находилась чудотворная икона Божией Матери — одна из главных святынь монастыря и всего Зауралья. В начале сентября стало известно, что она уже практически восстановлена.

Митрополит Даниил назначен главой Курганской митрополии в конце августа. До этого он возглавлял Архангельскую митрополию. 7 сентября владыка прибыл в Курган, а уже утром 8 сентября провел первую службу.

Первая поездка митрополита Курганского и Белозерского Даниила в Свято-Казанский Чимеевский мужской монастырь. Курган
Для своей первой рабочей поездки по Зауралью митрополит Даниил выбрал Чимеевский монастырь, оставшийся без главной святыни
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Первая поездка митрополита Курганского и Белозерского Даниила в Свято-Казанский Чимеевский мужской монастырь. Курган
Митрополита в Чимеево встретили хлебом и солью
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Первая поездка митрополита Курганского и Белозерского Даниила в Свято-Казанский Чимеевский мужской монастырь. Курган
Поездку в Чимеево митрополит назвал знаковым событием
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Первая поездка митрополита Курганского и Белозерского Даниила в Свято-Казанский Чимеевский мужской монастырь. Курган
Архиерей совершил в Чимеево Божественную литургию
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Первая поездка митрополита Курганского и Белозерского Даниила в Свято-Казанский Чимеевский мужской монастырь. Курган
«Чувствуешь, что место святое. Благодать Божия и благодать Пресвятой Богородицы здесь обитает», — отметил митрополит
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Первая поездка митрополита Курганского и Белозерского Даниила в Свято-Казанский Чимеевский мужской монастырь. Курган
Глава Курганской митрополии считает, что новый храм должен быть больше старого
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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