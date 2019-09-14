«Газпром» вынудили ограничить поставки газа через «Северный поток»

Российской добывающей компании «Газпром» ограничили доступ к транзитным мощностям немецкого газопровода Opal — одного из ответвлений проекта «Северный поток». Об этом сообщили в пресс-службе оператора Opal Gastransport.
«Такое решение принято в связи постановлением Федерального сетевого агентства», — говорится в сообщении представителей оператора. По этой причине 14 сентября «Газпром» решил наращивать объемы передаваемого газа через другой отвод «Северного потока» — газопровод NEL, передает «Ридус».
Постановление Федерального сетевого агентства стало ответом на жалобу Польши, посчитавшей, что «Газпром» из-за повышенной прокачки газа в Европу угрожает безопасности поставок в ЕС. Суд Евросоюза неоднократно отклонял иски Варшавы, однако в сентябре встал на ее сторону, уточняет RT.