«Газпром» вынудили ограничить поставки газа через «Северный поток»

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Дубровский на ЧТПЗ Северный поток 2 Челябинск, газпром, чтпз, труба
«Газпром» решил наращивать объемы поставок газа через другой отвод «Северного потока»Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Российской добывающей компании «Газпром» ограничили доступ к транзитным мощностям немецкого газопровода Opal — одного из ответвлений проекта «Северный поток». Об этом сообщили в пресс-службе оператора Opal Gastransport.

«Такое решение принято в связи постановлением Федерального сетевого агентства», — говорится в сообщении представителей оператора. По этой причине 14 сентября «Газпром» решил наращивать объемы передаваемого газа через другой отвод «Северного потока» — газопровод NEL, передает «Ридус».

Постановление Федерального сетевого агентства стало ответом на жалобу Польши, посчитавшей, что «Газпром» из-за повышенной прокачки газа в Европу угрожает безопасности поставок в ЕС. Суд Евросоюза неоднократно отклонял иски Варшавы, однако в сентябре встал на ее сторону, уточняет RT.

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