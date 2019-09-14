Глава Санкт-Петербурга решил судьбу Матвиенко в Совфеде

Валентину Матвиенко намерены повторно выдвинуть в сенаторы от Санкт-Петербурга
Действующий председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко будет снова выдвинута в сенаторы от правительства Санкт-Петербурга. Об этом сообщил глава города Александр Беглов.
«Мы приняли решение, что Валентина Матвиенко будет продолжать свою работу», — цитирует ТАСС петербургского губернатора.
Полномочия Матвиенко в качестве сенатора заканчиваются в сентябре. Ранее она рассказывала журналистам, что не собирается выдвигать свою кандидатуру на пост председателя верхней палаты на новый срок, напоминает агентство Nation News.
Александр Беглов победил на выборах губернатора города, прошедших 8 сентября. За него проголосовали 64,43% избирателей, передает RT.