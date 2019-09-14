Глава штаба Навального в Кургане обнаружил у себя долг в 7,5 миллиарда рублей

Глава штаба оппозиционера Алексея Навального в Кургане Алексей Шварц задолжал «Тинькофф-банку» 7,5 млрд рублей. Как он рассказал корреспонденту «URA.RU», долг на своем счете он обнаружил после переоформления сим-карты.
«Во время обысков у меня изъяли телефон, компьютер и все карты. Переоформить сим-карту мне удалось только 13 сентября. Из-за перевыпуска сим-карты операторы приостановили все коммерческие операции. Сегодня мне пришло уведомление о том, что все операции мне доступны. Первым делом я пошел проверять свои счета, где и обнаружил задолженность. Я решил все проверить на калькуляторе, и он показал, что я должен 7,5 миллиарда рублей (бюджет Кургана на 2019 год составляет 7,52 млрд рублей — прим. ред). Такого быть не может!» — рассказал «URA.RU» Алексей Шварц.
По словам главы курганского штаба Навального, после обнаружения задолженности он обратился в «Тинькофф-банк», где ему подтвердили размер долга, но пообещали уточнить информацию. В настоящий момент от банка Алексей Шварц никаких уведомлений не получал. Редакция «URA.RU» направила запрос в «Тинькофф-банк», на момент публикации ответ получить не удалось.
Ранее стало известно, что 12 сентября обыски в штабах Навального прошли в нескольких городах России, в том числе на Урале.