Из дворца Бленхейм, в котором родился бывший британский премьер Уинстон Черчилль, похищен унитаз, сделанный целиком из золота. Об этом сообщает британский новостной канал Sky News.
«Украденное произведение искусства — это дорогой унитаз из золота, выставленный во дворце», — сообщает издание. Унитаз был подключен к системе канализации, поэтому дворец затопило, передает RT.
Предполагается, что преступники использовали как минимум два автомобиля во время преступления. По подозрению в причастности к краже полиция арестовала 66-летнего мужчину.
Золотой унитаз является не предметом сантехники, а произведением искусства итальянского художника-концептуалиста Маурицио Каттелана под названием «Америка». Этот унитаз сделан из 18-каратного золота, стоимость оценивается в миллион фунтов стерлингов.