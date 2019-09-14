Из дворца, где родился Черчилль, украли золотой унитаз «Америка». ФОТО

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Английский паб Britannia. Екатеринбург, паб, британния, britannia, черчилль, бюст
Уинстон Черчилль родился во дворце Бленхейм в 1874 годуФото: Александр Мамаев © URA.RU

Из дворца Бленхейм, в котором родился бывший британский премьер Уинстон Черчилль, похищен унитаз, сделанный целиком из золота. Об этом сообщает британский новостной канал Sky News.

«Украденное произведение искусства — это дорогой унитаз из золота, выставленный во дворце», — сообщает издание. Унитаз был подключен к системе канализации, поэтому дворец затопило, передает RT.

Предполагается, что преступники использовали как минимум два автомобиля во время преступления. По подозрению в причастности к краже полиция арестовала 66-летнего мужчину.

Золотой унитаз является не предметом сантехники, а произведением искусства итальянского художника-концептуалиста Маурицио Каттелана под названием «Америка». Этот унитаз сделан из 18-каратного золота, стоимость оценивается в миллион фунтов стерлингов.

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