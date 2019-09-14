НХЛ дисквалифицировала уральского хоккеиста из-за найденного в пробах кокаина

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Евгений Кузнецов ранее был отстранен от международных соревнованийФото: скриншот видео с канала Lysenkov TV, YouTube

Национальная хоккейная лига (НХЛ) на три матча дисквалифицировала форварда клуба «Вашингтон Кэпиталз», уроженца Челябинска Евгения Кузнецова. Такое решение принято из-за того, что пробах спортсмена был найден кокаин.

«Кузнецов добровольно согласился пройти программу по борьбе с зависимостью, которую организуют НХЛ и профсоюз игроков», — говорится на сайте лиги. Сам хоккеист признался, что не может смириться с тем, что «подвел важных для него людей».

Ранее по той же причине Кузнецова на четыре года отстранили от международных соревнований, напоминает телеканал 360. Хоккеист снова сможет играть только в июне 2023 года, когда ему исполнится 31 год.

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