НХЛ дисквалифицировала уральского хоккеиста из-за найденного в пробах кокаина

Евгений Кузнецов ранее был отстранен от международных соревнований Фото: скриншот видео с канала Lysenkov TV, YouTube

Национальная хоккейная лига (НХЛ) на три матча дисквалифицировала форварда клуба «Вашингтон Кэпиталз», уроженца Челябинска Евгения Кузнецова. Такое решение принято из-за того, что пробах спортсмена был найден кокаин.

«Кузнецов добровольно согласился пройти программу по борьбе с зависимостью, которую организуют НХЛ и профсоюз игроков», — говорится на сайте лиги. Сам хоккеист признался, что не может смириться с тем, что «подвел важных для него людей».

Ранее по той же причине Кузнецова на четыре года отстранили от международных соревнований, напоминает телеканал 360. Хоккеист снова сможет играть только в июне 2023 года, когда ему исполнится 31 год.