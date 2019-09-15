Уральский хоккеист, пойманный на кокаине, выступил с заявлением после дисквалификации

Евгений Кузнецов рассказал, что рад получить еще один шанс Фото: скриншот видео с канала Lysenkov TV, YouTube

Уроженец Челябинска, нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал ситуацию с трехматчевой дисквалификацией, которую ему вынесла Национальная хоккейная лига (НХЛ) из-за употребления кокаина. Заявление спортсмена опубликовано на сайте лиги.

«Я решил принять дисквалификацию НХЛ. Я обещаю сделать все, что в моих силах, чтобы своими действиями на льду и вне его снова завоевать ваше доверие», — сказал Кузнецов. Хоккеист уточнил, что сожалеет из-за того, что подвел семью, партнеров по команде, клуб и болельщиков.

Спортсмен отметил, что ему повезло, что у него есть шанс «все сделать правильно». Кузнецов добавил, что уже сделал «много шагов в верном направлении», а также поблагодарил всех, кто оказывал ему поддержку.

Ранее стало известно, что проба на допинг, взятая у Кузнецова по ходу Чемпионата мира 2019 года, дала положительный результат на кокаин. Помимо трех матчей в НХЛ, спортсмен не сможет четыре года участвовать в международных соревнования и сможет вернуться в сборную только в 2023 году.