Superjet захотели переименовать из-за катастрофы в Шереметьево

Superjet ждет ребрендинг после авиакатастрофы Фото: Владимир Жабриков

новость из сюжета Sukhoi Superjet «Аэрофлота» загорелся при посадке в аэропорту Шереметьево

После авиакатастрофы в Шереметьево с участием самолета Superjet 100 его может ожидать ребрендинг. Об этом в беседе с журналистами заявил Сергей Чемезов, глава «Ростеха», в который входит Объединенная авиастроительная корпорация, разработавшая Superjet 100.

«Что касается ребрендинга — может быть, действительно надо сделать. Тем более, можно сделать наше российское название», — передает слова Чемезова РБК. Он также добавил, что стоит изменить и комплектацию самолета — использовать больше отечественных деталей.

Такой ребрендинг понадобился Superjet после катастрофы в аэропорту Шереметьево, вызвавшей, по словам Чемезова, «много слухов и домыслов» касательно данного самолета. При этом руководитель «Ростеха» считает, что ЧП могут случиться с любым самолетом.

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс Москва—Мурманск, потерпел крушение 5 мая. Вскоре после вылета авиалайнер послал сигнал бедствия и запросил экстренную посадку в Шереметьево. При приземлении самолет загорелся. Из 78 человек, находившихся на борту, выжили 37, сообщает RT.