Познер увидел возвращение советских порядков в России

Владимир Познер согласен с теми, кто видит признаки советских порядков в современной России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российское общество возвращается к порядкам, выработанным во времена Советского Союза. Об этом на странице «Познер Online» заявил журналист Владимир Познер.

«Факт такого возвращения меня не удивляет. Россией правят советские люди, люди, родившиеся и выросшие в СССР. <…> Они, эти люди, продукт другой системы. Они попали в новую, но пытаются управлять ею так, как их когда-то учили. А управлять они могут только по-советски», — написал журналист.

В доказательство того, что советские порядки еще живы, Познер привел утвержденный Министерством образования и науки в августе этого года порядок проведения встреч сотрудников российских вузов с иностранцами. Согласно новому порядку встречи российских ученых с коллегами из разных стран должны проходить только в специальных аудиториях, при этом иностранцам запрещено пользоваться любыми гаджетами. Также к общению с зарубежными учеными могут быть допущены только «лица, включенные в специальные списки» и беседовать с иностранцам может одновременно не менее двух человек, представляющих российский вуз, напоминает РБК.

Познер сравнил новые правила с тем, как в советское время «глушились вражеские голоса» («Голос Америки», Би-Би-Си, «Дойче Велле»), как приходилось брать разрешение у генерал КГБ на баскетбольный матч с американскими журналистами, как на встречу с иностранцем ходили также по двое, «чтобы в случае чего один мог бы настучать на другого» и другие примеры тотального контроля. «Это советское наследие, которое еще живо. Оно, конечно, исчезнет, но не завтра», — пришел к вводу журналист.